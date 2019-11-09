Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.577
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3683
EURO
6.3439
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti

Beynindeki kıl kurduyla 15 yıl yaşadı!

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou şehrinde, doktorlar Wang Lei adlı hastanın beyninden 12 cm’lik tenya (kıl kurdu) çıkardı.

Beynindeki kıl kurduyla 15 yıl yaşadı!

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou şehrinde, doktorlar Wang Lei adlı hastanın beyninden 12 cm’lik tenya (kıl kurdu) çıkardı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 06:39
Beynindeki kıl kurduyla 15 yıl yaşadı!

İlk kez 2007 yılında sol tarafını hissetmediğini ve başının ağrımaya başladığını fark eden Wang Lei, hastalığının tedavi edilmesi için birkaç uzmana başvurdu. Beyin tümörü tanısı konulan adamın, verilen ilaçları düzenli kullanmasına rağmen, durumu giderek kötüleşmeye ve hafıza kaybı yaşamaya başladı.

2018 yılında doktorlar Wang’ın beyninde 15 yıldır bir tenyanın yaşadığını fark etti. Genellikle kedi ve köpeklerin midelerinde bulunan bu parazitler insanlarda oldukça nadir görüldüğü biliniyor.

Doktorlar, kıl kurdunun beynin yaşamsal kısımlarının çok yakınında olduğu için, hastanın ameliyat olmadan tedavi edilmesini önerdi. Daha sonra, ilaçların parazit üzerinde etki yapmadığını gören doktorlar, riskli ameliyatı yapmaya karar verdi.

Wang’ın beyninden paraziti çıkarma ameliyatını gerçekleştiren doktor, “Operasyon son derece riskliydi. Canlı parazit beyinde dolaşıyordu. Olduğu gibi çıkarmamız gerekiyordu, aksi halde kalan kısım büyümeye devam edebilirdi” dedi.

Bunun bir yıl içindeki dördüncü vaka olduğunu belirten doktor, yemeklerin hazırlanmasında son derece dikkatli olunması ve sadece kaynatılmış su içilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ameliyattan sonra iyileşmeye başlayan Wang’ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
DoktarBeyinTenyaÇinKıl Kurdu15 Yıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polonya’da 'deniz canavarı' fosili bulundu: Timsahlarla beslendiği düşünülüyor
Polonya’da 'deniz canavarı' fosili bulundu: Timsahlarla beslendiği düşünülüyor
Ölen babasına mektup yazan küçük kız beklenmedik bir yanıt aldı!
Ölen babasına mektup yazan küçük kız beklenmedik bir yanıt aldı!
Trump'a Başkanlık Yarışında Milyarder Rakip!
Trump'a Başkanlık Yarışında Milyarder Rakip!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim