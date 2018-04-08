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Beyaz Saray'dan Katliam Sonrası Açıklama 'Bedelini Ödeyecekler'

Esed rejimi çocuk ve kadınları hedef aldı. Tüm dünya şokta. Batıdan da tepkiler gelmeye başladı...

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Beyaz Saray'dan Katliam Sonrası Açıklama 'Bedelini Ödeyecekler'

Esed rejimi çocuk ve kadınları hedef aldı. Tüm dünya şokta. Batıdan da tepkiler gelmeye başladı...

08 Nisan 2018 Pazar 16:19
Beyaz Saray'dan Katliam Sonrası Açıklama 'Bedelini Ödeyecekler'

Beyaz Saray'dan Esed rejiminin yaptığı katliamla ilgili sert açıklama geldi. Suriye'de aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 75 sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden çok sert açıklama geldi. Saldırıyla ilgili İran ve Rusya'yı da suçlayan ABD yönetimi, Esed rejiminin saldırının bedelini ağır ödeyeceğini söyledi.

Trump sosyal medya hesabı üzerinden Esed'e yönelik Hayvan benzetmesini yaptı.

Türkiye'den de saldırıyla ilgili sert açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyla ilgili batının sessiz kaldığına dikkat çekerek 'Yazıklar olsun derken, Dışişleri Bakanlığından "Suriye'de 7 Nisan günü akşamı Duma’yı hedef alan yeni bir kimyasal silah saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği derin endişeyle öğrenilmiştir. Kimyasal silah kullanımı konusundaki sicili uluslararası toplumun malumu olan rejim tarafından düzenlendiği yönünde güçlü şüphe bulunan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu olay, Suriye’de kimyasal silah kullanımına ilişkin 2118, 2209 ve 2235 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha hiçe sayıldığını göstermektedir. Uluslararası toplumun saldırı karşısında tepkisini ortaya koymasını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu vakayı derhal soruşturmasını bekliyoruz. Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, insanlığa karşı suç teşkil eden, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan ve geçmiş saldırılar karşısında önlem alınmadığı için tekrarlanan bu tür hunharca saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu saldırıların cezasız kalmaması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." açıklaması yapıldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Beyaz SarayBeyaz Saray Katliam
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