beşar esad ın eşi esma esad ın son görüntüsü şaşırttı

Geçtiğimiz Ağustos ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a meme kanseri teşhisi koyulduğu dünya basının geniş yer bulmuştu. Bazı çevrelere göre Suriye'deki kimyasallardan kaynaklı kansere yakalanmıştı. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada kanser hücresinin birinci evrede olduğu ve erken teşhis koyulduğu bildirilmişti.

Suriye Devlet Başkanlığı'nın sosyal medya sitesi Facebook sayfasından ise 43 yaşındaki Esma Esad’a askeri bir hastanede tıbbi müdahale yapılırken fotoğrafı paylaşılmıştı.

Kemoterapi tedavisi gören Esma Esad'ın, saçlarının büyük ihtimalle döküldüğü ve tedavi sürecinde aşırı şekilde zayıfladığı fotoğrafta net bir şekilde görülüyor.

Zengin ve Ünlü bir Suriyeli ailenin kızı olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan ve şuan 43 yaşında olan Esma Esad, 1996 yılında King's College'dan mezun oldu. Esma Esad, JP Morgan'da çalışırken tanıştığı Beşar Esad ile evlenmek için 2000 yılında bütün eğitimini ve kariyerini yarıda bırakarak Şam'a taşınmış ve Beşar Esad'la dünya evine girmişti.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları 2012 yılında Esma Esad'a Avrupa Birliği'ne üye ülkelere seyahat etme yasağı ve bu ülkelerdeki mal varlığının dondurulması gibi bir dizi yaptırım uygulamaya başladı. Esma Esad'ın yanı sıra annesi, kız kardeşi ve baldızı ile 8 Suriyeli bakana da yaptırım uygulaması getirilmişti.

Kaynak: Haberturk.com

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