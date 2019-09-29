Bebek bekliyorlardı, kardeş oldukları ortaya çıktı

İngiliz Daily Star gazetesine yansıyan iddiaya göre; söz konusu adam Reddit’te eşiyle babalarının ortak olduğunu yazdı. Sekiz yıldır birlikte olduklarını ve geçen yıl evlendiklerini öne süren isimsiz ‘kahraman’, “Kendi evimiz var ve Mart 2020’de ilk bebeğimizi bekliyoruz. Biyolojik babam hâlâ hayatta fakat onunla hiçbir ilgimiz yok” yazdı.

Babalarının hiçbir şekilde hayatlarında olmadığını anlatan talihsiz adam, hem kendisi hem de eşinin annesinin baba adını doğum belgesine yazdırmadığını aktardı.

Niçin şüphelendiklerini anlatmayan adam, karısıyla birlikte yaptırdığı DNA testi sonucunda üvey kardeş olduklarını belirlediklerini iddia etti.

BEBEĞİN SAĞLIĞI ENDİŞE KAYNAĞI

Bu duruma karşın birbirlerine karşı hislerinin değişmediğini ve ayrılmak istemediklerini yazan adam, şöyle devam etti:

“Bunun bizim ve çocuğumuz için ne demek olduğuna dair endişelerim var. Bu çocuğumuzun sağlık sorunları olacağı anlamına gelirse, karım şahsen kürtaja inanmıyor ve ilk hamileliğini sonlandırmak istemiyor (ben de ondan bunu yapmasını istemiyorum). Yani bekleyip göreceğiz ve en iyisini umacağız.”

Anne tarafından ailelerde hiçbir sağlık sorunu olmadığını belirten adam, en azından bu konuda şanslı olduklarını belirterek mesajını şöyle sürdürdü: “İlk çocuğumuz sorunsuz doğsa bile başka bir biyolojik çocuk sahibi olmamayı garanti etmek dışında ne yapacağımı bilmiyorum.”

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Kimliğinin ortaya çıkmaması için çok fazla bilgi vermek istemediğini iddia eden adam, “Kimsenin bizi ayırmasına izin vermeyeceğim, o da vermeyecek. Başımıza ne gelebilir? Ne yapabiliriz/yapmalıyız, bunu gizlemeli miyiz” ifadelerini kullandı.

Bu uzunca mektuba Reddit kullanıcıları kayıtsız kalmadı. Bir üye, “Birbirinizi hâlâ seviyorsunuz, birlikte olun. Başka çocuk yapmamaya çalışın ve bunu kimseye anlatmayın” diye tavsiyede bulundu.

Bir başka kullanıcı da bu durumun sanılandan çok daha fazla olduğunu iddia ederek çifte destek olmaya çalıştı.

Bir diğer Reddit üyesi de “Üzgünüm. Bunu annelerinizden gizleyin, onları üzecektir. Çocuğunuzun sağlığına ilişkin bir doktora danışın” yazarak akıl verdi.

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