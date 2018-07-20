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Bayrama Giden 44 Bin Suriyeli Türkiye'ye Döndü

Ramazan Bayrmaı için Suriye'ye giden 44 bin Suriyeli, Türkiye'ye dönmeye devam ediyor.

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Bayrama Giden 44 Bin Suriyeli Türkiye'ye Döndü

Ramazan Bayrmaı için Suriye'ye giden 44 bin Suriyeli, Türkiye'ye dönmeye devam ediyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:12
Bayrama Giden 44 Bin Suriyeli Türkiye'ye Döndü

Ramazan bayramı için ülkelerine dönen Suriyeliler Türkiye'ye döndü.

18 Mayıs ile 13 Haziran tarihleri arasında, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için memleketleri Suriye'ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye'ye dönüşü haşa devam ediyor. Bugün sabah saatleri itibariyle edinilen bilgilere göre 44 bin Suriyeli Türkiye'ye geri geldi.

31 Temmuz'a kadar 8 bin Suriyelinin Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Aşırı sıcaklara rağmen Suriyeliler sınır kapısındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönüş yapıyor. Suriye'nin çeşitli kentlerine dağılan Suriyeliler, Halep'in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'na doğru geliyor. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çantaları arandıktan sonra Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor.

Son kontrolleri Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeliSon DakikaTürkiye
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