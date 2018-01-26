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Başka Erkekle Yataktaki Fotoğrafını Sevgilisine Gönderdi! Sonrası Korkunç

Sonrası Korkutucu Erkek arkadaşına kızıp başka bir erkekle beraber olduğu anların fotoğrafını arkadaşı yerine sevgilisine gönderen genç kız, hatasını anladı, bunalıma giren kız uyuşturucu ve alkol komasından hayatını kaybetti.  

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Başka Erkekle Yataktaki Fotoğrafını Sevgilisine Gönderdi! Sonrası Korkunç

Sonrası Korkutucu Erkek arkadaşına kızıp başka bir erkekle beraber olduğu anların fotoğrafını arkadaşı yerine sevgilisine gönderen genç kız, hatasını anladı, bunalıma giren kız uyuşturucu ve alkol komasından hayatını kaybetti.  

26 Ocak 2018 Cuma 19:27
Başka Erkekle Yataktaki Fotoğrafını Sevgilisine Gönderdi! Sonrası Korkunç

Başka Erkekle Yataktaki Fotoğrafını Sevgilisine Gönderdi!

Sonrası Korkutucu Erkek arkadaşına kızıp başka bir erkekle beraber olduğu anların fotoğrafını arkadaşı yerine sevgilisine gönderen genç kız, hatasını anladı, bunalıma giren kız uyuşturucu ve alkol komasından hayatını kaybetti.  

İngiltere'de yaşayan Üniversite öğrecnisi Charlotte Guy, erkek arkadaşına yanlışlıkla başka bir erkekle yatakta çekilmiş uygunsuz fotoğrafını gönderdi. 20 yaşındaki sevgilisi Jack Hurst ile bir dargın bir barışık yaşayan kız, dargın olduğu zamanlarda başka erkeklerle ilişki yaşamış, bunları da arkadaşlarına söylemekten çekinmemişti. Yine bir erkekle fotoğrafını arkadaşlarına atmak isteyen kız yanlışlıkla fotoğrafı sevgilisine attı.

Hatasını fark eden ve Hurst ile buluşmak isteyen kız 'Ben korkunç biriyim, beni affet' dedi fakat Jack görüşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine sık sık mesaj atan ve mesajları gittikçe ilginçleşen genç kızın durumundan şüphelenen Jack hurst durumu polise bildirdi. Genç kızın yerini telefon sinyalinden tespit eden polis St John Rigby College yakınındaki bir arazide Charlotte Guy'un cansız bedeni ile karşılaştı. Genç kızın intihar amacıyla yüksek dozda kokain ve alkol aldığı öğrenildi. 

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Son Güncelleme: 26.01.2018 19:34
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başka erkekle yataktaki fotoğrafını sevgilisine gönderdi sonrası korkunç
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