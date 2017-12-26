Başbakan Kendi Maaşına Yüzde 100 Zam Yaptı: STK'lardan İlginç Protesto

Kosova'da ilginç bir olay yaşandı. Kosova Başbakan'ı Ramuş Haradinay kendi maaşına yüzde yüz zam yaptı. Haradinay yaptığı zamma gerekçe olarak da 'maaşım yetmiyor, kravat takim elbise nasıl satın alacağım' açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Kosovalı birçok sivil toplum kuruluşu 'Başbakan yardım' adı altında kampanya başlattı.

Başbakan Ramuş Haradinay’ın kendi maaşına zam yapmasını, kravat ve gömlek almak zorunda olmakla savunurken bu açıklamalarına ardı ardına tepkiler geldi. En anlamlı tepki ise Sivil Toplum Kuruluşlarından geldi. Başbakanlarının bu açıklamasının ardından Kosova’da çok sayıda genç Başbakana kravat toplama kampanyası başlattı. Sivil toplum kuruluşu “Beyond The Wall” üyeleri, Başbakan Haradinay için şimdiye kadar yaklaşık 200 kravat topladı.

Kravat ve Gömlek

“Beyond The Wall” isimli kuruluşun üyeleri geçtiğimiz Pazar günü sosyal medya üzerinden Başbakan Haradinay için yardım kampanyası başlattı. başlatılan kampanya sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük ses getirdi. Çok sayıda kişi, kravat ve gömlek satın alabilmek için maaşına zam yapan Başbakana kravat ve gömlek hediye etti.

Çağrı Yapıyoruz

"Beyond The Wall” üyelerinden Kuştrim Mehmeti, “kendisinin bu tür konular için maaşına zam yapmasına gerek kalmaması için söz konusu kampanyayı başlattık. Başbakana çağrı yapıyoruz. Maaşını rahatlıkla eski haline çevirebilir. Çünkü biz kendisine çok sayıda kravat ve gömlek sağladık” dedi.

Kampanya ile bir yıl boyunca her gün için Başbakana ücretsiz kravat ve gömlek sağlanması amaçlanıyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara