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Bannon: Erdoğan Dünyanın En Tehlikeli İnsanı

Trump'ın eski baş stratejisti Stephen Bannon katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bannon Erdoğan'ın dünyanın en tehlikeli insanı olduğunu söyledi.

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Bannon: Erdoğan Dünyanın En Tehlikeli İnsanı

Trump'ın eski baş stratejisti Stephen Bannon katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bannon Erdoğan'ın dünyanın en tehlikeli insanı olduğunu söyledi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 20:30
Bannon: Erdoğan Dünyanın En Tehlikeli İnsanı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş stratejisti Stephen Bannon, NBC'ye bir röportaj verdi ve yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Dünyanın en tehlikeli insanı' dedi.

Donald Trump'ın stratejilerini yorumladığı konuşmasında Bannon Trump'ın güçlü kişiliklere sahip liderlerin etkisine girdiğini ve onların çekiminde kaldığını sözlerine ekledi.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ İNSANI ERDOĞAN, TRUMP ONA TAKILIYOR

Bannon Trump için "Çinli lideri Şi'yi seviyor, Erdoğan'ı seviyor, ki kendisi dünyanın en tehlikeli adamıdır" şeklinde açıklamada bulundu.

ONLAR ÜLKELERİNİ BİRİNCİ PLANDA TUTUYOR

Trump'ın Putin'i de ilgi çekici bulduğunu ifade ederek açıklamasını sürdüren Bannon "Çünkü bu kişileri ülkelerinin güçlü liderleri olarak görüyor. Onlar milliyetçi, ülkelerini ilk plana koyuyorlar ve diğerlerinin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorlar" dedi.

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Son DakikaHaberErdoğanABD
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