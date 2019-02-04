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Bakanlık İdam Edilecek Türk İçin Harekete Geçti!

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da idama mahkum edilen Türk için harekete geçti. Suudi Arabistan sınırları içerisinde kullandığı TIR'de uyuşturucu yakalanan Remzi Çiçek için yargılandığı mahkemeden idam kararı çıktı. Cezanın onanmasından sonra Dış İşleri Bakanlığı Remzi Çiçek için düğmeye bastı.

Bakanlık İdam Edilecek Türk İçin Harekete Geçti!

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da idama mahkum edilen Türk için harekete geçti. Suudi Arabistan sınırları içerisinde kullandığı TIR'de uyuşturucu yakalanan Remzi Çiçek için yargılandığı mahkemeden idam kararı çıktı. Cezanın onanmasından sonra Dış İşleri Bakanlığı Remzi Çiçek için düğmeye bastı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 22:27
Bakanlık İdam Edilecek Türk İçin Harekete Geçti!

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da idama mahkum edilen Türk için harekete geçti. Suudi Arabistan sınırları içerisinde kullandığı TIR'de uyuşturucu yakalanan Remzi Çiçek için yargılandığı mahkemeden idam kararı çıktı. Cezanın onanmasından sonra Dış İşleri Bakanlığı Remzi Çiçek için düğmeye bastı.

BAKANLIK İDAM CEZASININ DURDURULMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi´nde yaşayan Remzi Çiçek'in ailesinin idam cezasının durdurulması için yardım istemesinin ardından harekete geçen AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal aileyle görüşerek bilgi aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, Çiçek'in idam cezasından kurtarılması için bakanlık olarak harekete geçeceklerini bildirdiği öğrenildi.

KIZI CUMHURBAŞKANI'NDAN YARDIM İSTEDİ 
 
Remzi Çiçek´in kızı Serem Bahçeci yaptığı açıklamada, babası hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, "Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize sesleniyorum. Babamı sağ salim istiyorum. Lütfen bize yardım edin" dedi. Kızı Sezen, oğlu Sabri ve kardeşi Ata Çiçek de Recep Çiçek için gözyaşı dökerken eşi Sevsen Çiçek ise eşinin bir an önce dönmesini istediğini belirterek, "Lütfen bize yardım edin, halimiz perişan. Lütfen bizim sesimizi duyun" dedi.

KONUYLA AKP'NİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İLGİLENİYOR
  
AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Suudi Arabistan'ın Riyad Türkiye Büyükelçisi'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı´na gittiğini ve konuyla ilgilendiğini söyledi. Güler, "Şu anda cezaevi heyetine herhangi bir infaz tebliği yok. Mahkumların mübadelesi kanunu gereğince devletimiz de gereğini yapacaktır" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.02.2019 23:00
Anahtar Kelimeler:
bakanlık idam edilecek türk harekete geçti
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