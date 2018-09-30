bağdat ta türkçe yabancı dil olarak müfredata girdi

Diraye İlkokulu'nun açılışı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından yapıldı.

Gazetecilerle bir araya gelen Bağdat Büyükelçimiz Fatih Yıldız açıklamasında, "Bağdat'ta müfredatın bir kısmında Türkçe'nin de olduğu bir okulun açılışına katıldık. Çocuklar bizi Türkçe şarkılarla karşıladı. Çok mutluluk verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Fatih Yıldız, bu tür okulların Irak hükümetiyle iş birliği yaparak artırılacağı temennisinde bulunarak, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerindeki bağı daha da güçlendireceklerini ifade etti.

Okul Müdürü Yasemin Emin, Irak'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının başladığını belirterek, okul açılışına Büyükelçi Fatih Yıldız'ın katılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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