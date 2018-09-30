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Bağdat'ta Türkçe Yabancı Dil Olarak Müfredata Girdi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2018 yılında açılan ve eğitim-öğretim hayatına başlayan Diraye İlkokulu'nda, Türkçe, yabancı dil olarak öğretilecek.

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Bağdat'ta Türkçe Yabancı Dil Olarak Müfredata Girdi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2018 yılında açılan ve eğitim-öğretim hayatına başlayan Diraye İlkokulu'nda, Türkçe, yabancı dil olarak öğretilecek.

30 Eylül 2018 Pazar 19:48
Bağdat'ta Türkçe Yabancı Dil Olarak Müfredata Girdi

Diraye İlkokulu'nun açılışı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından yapıldı.

Gazetecilerle bir araya gelen Bağdat Büyükelçimiz Fatih Yıldız açıklamasında, "Bağdat'ta müfredatın bir kısmında Türkçe'nin de olduğu bir okulun açılışına katıldık. Çocuklar bizi Türkçe şarkılarla karşıladı. Çok mutluluk verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Fatih Yıldız, bu tür okulların Irak hükümetiyle iş birliği yaparak artırılacağı temennisinde bulunarak, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerindeki bağı daha da güçlendireceklerini ifade etti.

Okul Müdürü Yasemin Emin, Irak'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının başladığını belirterek, okul açılışına Büyükelçi Fatih Yıldız'ın katılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. 

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Son Güncelleme: 30.09.2018 20:27
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