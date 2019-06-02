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Azez'de bombalı terör saldırısı: 14 ölü

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti.

Azez'de bombalı terör saldırısı: 14 ölü

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti.

02 Haziran 2019 Pazar 22:56
Azez'de bombalı terör saldırısı: 14 ölü

Suriye'de Halep'e bağlı Azez şehrinde namaz çıkışında bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi.

Sivillerin hedef alındığı saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Patlama sonrası büyük bir kargaşa yaşanırken, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri yaralıları en yakın sağlık merkezlerine götürdü. Yaralıların 2'sinin kimliğinin tespit edildiği ve Azez kenti sakinlerinden olduğu kaydedildi.

Saldırının yaşandığı bölge yakınındaki kent pazarında Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanması nedeniyle ölü sayısında artış olabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
azez bombalı terör saldırısı ölü
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