Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Azeri model 14 milyon TL’ye bekaretini sattı

Azerbaycan'ın ünlü mankenlerinden Mahbuba Mammadzada isimli model daha önce bekaretini satılığa çıkardığını açıklamıştı. Bekaretini 2 milyon sterline bir Japon siyasetçiye sattı.

Azeri model 14 milyon TL’ye bekaretini sattı

Azerbaycan'ın ünlü mankenlerinden Mahbuba Mammadzada isimli model daha önce bekaretini satılığa çıkardığını açıklamıştı. Bekaretini 2 milyon sterline bir Japon siyasetçiye sattı.

22 Şubat 2019 Cuma 16:34
Azeri model 14 milyon TL’ye bekaretini sattı

Azerbaycan'ın ünlü mankenlerinden Mahbuba Mammadzada isimli model daha önce bekaretini satılığa çıkardığını açıklamıştı. Bekaretini 2 milyon sterline bir Japon siyasetçiye sattı.

23 yaşında olan ve Maria adıyla da bilinen model, geçtiğimiz yaz aylarında bir internet sitesi aracılığıyla bekaretini satışa çıkardığını duyurmuştu.

Mammadzada’nın bekaretini bir Japon siyasetçinin aldığını öne süren şirket, açık artırmanın 2 milyon sterlinde  (14 milyon TL) sonuçlandığını açıkladı.

Mammadzada, siteye yerleştirdiği ilanda kazandığı parayla ABD’de bir ev satın almayı, annesiyle birlikte dünyayı gezmeyi ve eğitimi için yatırım yapmayı planladığını söylemişti.

Model, “Annem benim için elinden gelen her şeyi yaptı, şimdi ise sıra bende. Benimle gurur duymasını istiyorum” demişti.

Anahtar Kelimeler:
azeri model milyon tl ye bekaretini sattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7.7 büyüklüğünde deprem
7.7 büyüklüğünde deprem
Mars'a Yolculuk Yapacak Personel Aranıyor! İşte sorulan sorular...
Mars'a Yolculuk Yapacak Personel Aranıyor! İşte sorulan sorular...
Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak
Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim