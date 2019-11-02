Azeri milletvekili: Türklerle aramızda kan bağı yok

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığında adeta tüm dünyadan Türkiye'ye karşı tepkiler ardı sıra geldi.

Türk insanının her fırsatta yardımına koştuğu Filistin'în yöneticileri, Arap ülkeleri de bunlara dahil oldu. Türkiye'ye destek verenler ise soy bağımızın olduğu Türk dünyası ülkeleriydi. Ancak 'Tek millet, iki devlet' sloganını birlikte kullandığımız Azerbaycan'da Araz Alizade isimli bir milletvekili, yaptığı skandal çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"TÜRKLERLE HİÇBİR KAN BAĞIMIZ YOK"

Ülkesinde yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Alizade, "Osmanlı Ordusu, para karşılığında Bakü'ye geldi ve bizi kurtardı. Azerbaycanlılarla Türkler arasında hiçbir kan bağı yoktur" ifadelerini kullandı.

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