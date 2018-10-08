azerbaycan ın yerli üretim silahları

İki devlet tek millet sloganı ile her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu gösteren Azerbaycan savunma ve silah sanayiinde de ilerleme kaydetti.

Tamamen kendi imkanları ile ürettiği 5 adet ateşli silahı görücüye çıkardı.

Azerbaycan yapımı silahlar, dünyanın önde gelen savunma sanayii fuarlarında sergileniyor. Azerbaycan yapımı en iyi ateşli silahların teknik özellikleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte bir araya geldi.

IST 14.4 İSTİKLAL BÜYÜK KALİBRELİ KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ

Azerbaycan tarafından 2008 tarihinde üretilen ve ilk yerli silahı olarak tanıttığı 3 kilometre menzilli keskin nişancı tüfeğinin uzunluğu 2015 mm 14.5*114 mm çapında mermi kartuşuna ve 30 kilogram ağırlığa sahip.

YIRTICI KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ

2011 yılında seri üretimine başlanan keskin nişancı tüfeğine Yırtıcı ismi verildi. 1000 metre menzilli tüfek 6000 gram ağırlığında. 7,62 kalire mermi atabilme özelliğine sahip olan keskin nişancı tüfeğinin uzunluğu 6 kg.

MUBARİZ BÜYÜK KALİBRELİ KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ

Azerbaycan'ın efsanevi ulusal kahramanı Mübrariz İbrahimov'un adını taşıyan büyük kalibreli keskin nişanı tüfeği 2012 yılında üretildi. 16 kg ağırlığında olan tüfek 1700 mm uzunluğunda ve 2000 m atış menziline sahiptir. 12,7 kalibre mermi atabilen tüfeğin şarjör boyutu 108 mm.

BOZKIRKURDU KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ

2012 yılında üretilen tüfek aslında bir versiyon güncellendi. 2010 yılında üretildiğinde ismi Bozkurt idi ancak tasarım olarak beğenilmediği için tasarımının yenilenmesine karar verildi. 2012 yılında tasarımı yenilenen keskin nişancı tüfeği Bozkırkurdu ismi üretildi. 7,1 kg ağırlığında olan tüfek 1170 mm uzunluğa sahip. 7,62 kalibre mermi atabilen tüfek 1 km atış menzili ile sınıfının en iyileri arasında gösterildi.

EM-14 OTOMATİK TÜFEĞİ

2016 yılında üretilen otomatik tüfeği 3,8 kg ağırlığına sahip. 990 mm uzunluğa ve 5,56 kalibre mermi atabilme özelliğine sahip. 1 kilometre atış menziline sahip olan silah 2017 yılından itibaren Azerbacan Güvenlik Güçlerinden bazı birimlerin kullanımına sunuldu.

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