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AYT Din Kültürü Testinde Çıkan Budizm Sorusuna Tepki

Son dakika haberi: AYT Din Kültürü testinde çıkan sorular adayları adeta isyan ettirdi.

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AYT Din Kültürü Testinde Çıkan Budizm Sorusuna Tepki

Son dakika haberi: AYT Din Kültürü testinde çıkan sorular adayları adeta isyan ettirdi.

01 Temmuz 2018 Pazar 14:07
AYT Din Kültürü Testinde Çıkan Budizm Sorusuna Tepki

AYT'de Din Kültürü'nde çıkan Budizm sorusu adayları isyan ettirdi.

Sorulara tepki gösteren adaylar, Din Kültürü testi mi çözüyoruz yoksa Felsefe mi çözüyoruz? sorusunu sordu. TYT'de çıkan sorulara adaylar yoğun şekilde tepki gösterirken bir tepki de bugün Din Kültürü testine geldi. Din Kültüründe TYT'de de çıkan sorular Felsefeye yakın bilgi dışında daha çok yoruma dayalı olduğu görüldü.

Bu durum daadayların tepkilerine neden oldu.

Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan Budizm'in hedefi, hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermektir. Budizm'de öğretilerin ana çatısını meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum-ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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BudizmSon DakikAyt
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