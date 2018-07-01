AYT Din Kültürü Testinde Çıkan Budizm Sorusuna Tepki

AYT'de Din Kültürü'nde çıkan Budizm sorusu adayları isyan ettirdi.

Sorulara tepki gösteren adaylar, Din Kültürü testi mi çözüyoruz yoksa Felsefe mi çözüyoruz? sorusunu sordu. TYT'de çıkan sorulara adaylar yoğun şekilde tepki gösterirken bir tepki de bugün Din Kültürü testine geldi. Din Kültüründe TYT'de de çıkan sorular Felsefeye yakın bilgi dışında daha çok yoruma dayalı olduğu görüldü.

Bu durum daadayların tepkilerine neden oldu.

Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan Budizm'in hedefi, hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermektir. Budizm'de öğretilerin ana çatısını meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum-ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır.

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