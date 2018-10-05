Avusturya'da 'Rabia' ve 'Bozkurt' işareti yasaklanıyor

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, aşırı görüşlü gruplarla mücadele için aralarında rabia, zafer ve bozkurt işaretlerinin de bulunduğu bir dizi el işaretini yasaklayacaklarını kamuoyuna açıkladı. Yasağın yürürlüğe girmesi halinde bu işaretleri yapanlara ve suçu tekrar işleyenlere 4 bin ile 10 bin Euro arasında para cezasu uygulanaak.

Koalisyonun aşırı sağ ortağı Özgürlük Partisi mensubu üyesi Kickl, bu adımın özgür ve liberal demokrasinin korunması adına atılacağını belirtti. Fakat eleştiriler böyle bir uygulamanın ifade özgürlüğüyle çelişebileceğine dikkat çekiyor.

HANGİ EL İŞARETLERİ YASAKLANACAK?



Euronews'in derlediği bilgilerle hazırladığı habere göre, yasaklanacak işaretlerin listesinde terör örgütleriyle bağlantılı görülen el işaretlerinin yer alacağı belirtiliyor. IŞİD, El Kaide, Hamas, PKK, Ustaşa (Hırvat milliyetçiler) gibi örgütlerin hedeflendiği bildiriliyor. Hitler selamı ve diğer Nazi simgelerini kullanmanın yasak olduğu ülkenin yasaklar listesine rabia işareti, bozkurt işareti ve zafer işareti de girebilir.

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