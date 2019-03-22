Avustralya’da bir şirketten görülmemiş iş fırsatı!

Avustralya’da bir danışmanlık şirketi çalışanlarına 3 aylık yaşam izni veriyor. Ama çalışanların bağlılığını arttırmak.

Posta Gazetesi’nin haberine göre Avustralyalı danışmanlık şirketi Ernst&YoungOcenia, çalışanların motivasyonunun arttırmak için ilginç bir yöntem uyguluyor. Çalışanları 6-12 hafta yaşam iznine gönderen şirket bu süreçte çalışanların masraflarına karışmıyor.

Çalışanlara sunulan bir diğer önemli yönelik çalışanların dilerse yarı zamanlı çalışabilme olanakları. Çalışanlar, okulların açık olduğu günler tam zamanlı çalışırken, okulların tatil olduğu günler ise izinli olacaklar.

Şirket yöneticisi Kate Hillman, "Yetenek arayışı yarışının artması nedeniyle esnek çalışma saatlerinin gerekli olduğunu düşünüyoruz" diyor.Hillman, çalışanların tutkularının peşinden gitmesini böylece onları kaybetmeyeceklerini vurgulayarak, isteyenlerin deniz aşırı ülkelerde gönüllü çalışabileceğini, Nepal'de dağ tırmanışı yapabileceğini veya istedikleri eğitim programına katılabileceğini ifade ediyor. Çalışanlarına başka iş veya hobilerle uğraşabilecek zamanı yaratma fırsatı veren şirket, iş yerindeki esnekliğin çalışanların işe bağlılığını yüzde 11 oranında arttırdığı verisinden yola çıkarak bu yöntemi denemek istemiş.