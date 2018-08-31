Avrupa'dan Flaş Saat Kararı!..

Avrupa Birliği (AB), yaz saati-kış saati uygulamasını kaldıracağını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının büyük çoğunluğunun karşı çıkması üzerine yaz-kış saati uygulamasının kaldırılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği, uygulamaya devam edilip edilmemesi için Temmuz ayında 5 milyona yakın Avrupa Birliği Vatandaşının katıldığı bir geniş kapsamlı anket yapmıştı. Almanya'da bir televizyon kanalına konuşan Avrupa Birlliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ankete katılanların yüzde 80'inden fazlasının uygulamanın kaldırılması yönünde fikir beyanında bulunduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Cuma günü yaptığı açıklamada saat uygulamasının kaldırılması planını AB Komisyonu'nda da tartışmaya açacağını belirtip "Bugün karar vereceğiz, Milyonlarca kişi yaz saati uygulamasının devam ettirilmemesi gerektiğine inanıyor" dedi.

Saat uygulamasında yapılacak değişikliklerin üye ülkelerin iktidar partilerii ve Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından onaylanıp kanunlaştırılması gerekiyor.

Avrupa Birliği (AB) kanunlarına göre, 28 Avrupa Birliği ülkesindeki vatandaşlar her Mart ayının son Pazar günü saatleri bir saat ileri alıyor. Kışın da saatler Ekim ayının son Pazar günü bir saat geriye çekiliyor.

Avrupa Birliği'nin en kuzey ülkesi Finlandiya, bu yıl uygulamanın kaldırılması için Avrupa Birliğine çağrı yapmıştı. Mevcut sistemin devam etmesini isteyenler ise yaz saati uygulamasının özellikle gençler, çocuklar ve yaşlılar üzerinde uzun vadede sağlık sorunları yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Araştırmalar, saat değişikliklerinin uyku düzenini, üretkenliği, iş akışını, iş temposunu ve iş yerindeki verimliliği olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Uygulamanın sona erdirilmesini ve kaldırılmasını isteyenler ise kış aylarında daha aydınlık bir sabaha uyanmanın ve akşam da daha fazla Güneş ışığı almanın trafik kazalarını önleyeceğini, enerji tasarrufuna olanak sağlayacağını belirtiyor.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İzlanda ve Beyaz Rusya yaz-kış saati değişimi uygulamasına son veren ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynaklar; (BBC Türkçe)

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