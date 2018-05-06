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Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten Fransa'nın Küstah Talebine Sert Yanıt

AB Bakanı Çelik'ten Fransa'dan gelen küstah ve skandal talebe ilişkin sert yanıt geldi.

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Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten Fransa'nın Küstah Talebine Sert Yanıt

AB Bakanı Çelik'ten Fransa'dan gelen küstah ve skandal talebe ilişkin sert yanıt geldi.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:56
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten Fransa'nın Küstah Talebine Sert Yanıt

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçinin Şiddet ve yahudi düşmanlığını yaydığını öne sürerek kutsal kitabımız Kur'anı Kerim'den bazı ayetlerinin çıkarılmasını istemelerine sert yanı verdi. 

Ömer Çelik, "Entelektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu. Bu kişiler kim olurlarsa olsunlar ve şimdiye kadar neyi savunmuş olurlarsa olsunlar, bağnazlık tarihinin ilk sırasına yazılacaklar. Barbarlık modern dünyanın ortasına entelektüel ve siyasi sıfatlarla yerleşiyor.DEAŞ'ın en yakın ideolojik akrabası olduklarını ancak bu şekilde anlatabilirlerdi. 

Ancak siyasal psikiyatrinin konusu olacak bu yaklaşım, Avrupa'nın ortasında nasıl bir barbarlığın yükseldiğini, en az DEAŞ kadar tehlikeli bu zihniyetin kendisini nasıl bazı kavramların arkasına sakladığını ifşa ediyor.DEAŞ'ın aleni akrabalarını" tespit etmenin kolay olduğunu vurgulayarak, "Asıl böyle entelektüel ve siyasi görünüm arkasındakiler çok tehlikeli. Sözde şiddet karşıtı görünüp yaklaşımlarıyla bağnaz ve şiddete tapan zihniyet bu. İnsanlık rehberi Kur'an'dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı." dedi.

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Son Güncelleme: 06.05.2018 15:28
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