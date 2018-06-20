ATM'deki 9 Milyon TL'yi Fareler Parçaladı

İlginç haberin adresi Hindistan oldu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Hindistan'da çalışmayan bir ATM'nin tamir edilmek üzere açılması sonucu şok manzara ile krşılaşıldı. Edinilen bilgilere göre ATM içerisinde bulunan yaklaşık 9 milyon TL'lik paranın fareler tarafından yenildiği ortaya çıktı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde bulunan Tinsukia bölgesinde bir ATM'nin çalışmadığı yönünde yapılan bildirimin ardından, ATM'nin içerisinde bulunan toplamda 12.38 lakh (yaklaşık 9 milyon Türk Liresı) paranın fareler tarafından yenildiği görüldü.

ATM'de bulunan banknotların üzerindeyse fare ölülerine rastlanıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotların yetkililer tarafından düzeltilmeye çalışıldığı bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak: Sputnik