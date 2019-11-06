Atlantik Antlaşması Derneği: Türkiye’nin NATO’dan çıkması kimsenin çıkarına değil

Türkiye’nin Rusya ile işbirliğinin ABD ve şahsen Başkan Donald Trump için doğrudan sorun olduğunu söyleyen Poptodorova, Focus News’a açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ama bununla birlikte Türkiye’de F-35 için parça üretimi devam ediyor. Türkiye ve ittifak arasındaki ilişkiler onlarca yıldır iç içe geçmiş durumda, bu yüzden hızlı bir şekilde ve neredeyse cerrahi yollarla ihraç edilmesinden bahsetmek mümkün değil. Bu durumda kimsenin buna ilgisi yok. Türkiye’nin de buna ilgisi yok”.

Londra’daki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı olacağını söyleyen Poptodorova, “Güvenin bozulduğunu, ilişkilerde gerilimin olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, Londra’daki zirveyi, yakından takip edilecek çok önemli bir olay haline getiriyor” dedi.

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