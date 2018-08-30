Askeri helikopter düştü: 18 Kişi Hayatını Kaybetti!..

Etiyopya’da askeri helikopter düştü!.. Helikopterin düşmesi neticesinde 18 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucu helikopter içerisindeki 15 askeri personel ve 3 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal yayın yapan bir basın kuruluş medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin Dire Dawa şehrinden Bishoftu’ya giden askeri helikopter, Oromiya eyaleti sınırları içerisindeki Doğu Shoa bölgesinde düştü.Kaza sonucu helikopter içerisindeki 15 askeri personel ve 3 sivil yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni araştırılırken, helikopterin havadayken alev aldığı belirtildi.

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