Arap Yarımadasında Savaş: Yemen Arabistan'a 2 Balistik Füze Fırlattı

Arabistan Yarımadasından son dakika haberi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre iç savaş ülkesi Yemen'den kuzey komşusu Suudi Arabistan'a bugün yeni füzeler fırlatıldı. İran'ın destek verdiği Husiler, dünyanın en büyük şirketi Aramco'ya ait petrol tesisinin hedef alındığı ile ilgili son dakika bilgisini dünya kamuoyu ile paylaştı.

Suudi Arabistan medyası ise, konu ile ilgili son dakika olarak geçtiği haberlerinde iki balistik füzenin havada durdurulduğunu aktardı.

Petrol tesisinin bulunduğu yer, Kızıl Deniz kıyısındaki Cizan kenti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA