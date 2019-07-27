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Arabada unutulan ikizler hayatını kaybetti

ABD’de çalıştığı yerin önüne otomobilini park eden adam, ikiz çocuklarını arka koltukta unuttu. Çocuklar otomobilin içerisinde hayatını kaybetti.

Arabada unutulan ikizler hayatını kaybetti

ABD’de çalıştığı yerin önüne otomobilini park eden adam, ikiz çocuklarını arka koltukta unuttu. Çocuklar otomobilin içerisinde hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 21:51
Arabada unutulan ikizler hayatını kaybetti

Olay, ABD’nin New York şehrinde meydana geldi. Otomobilinin arka koltuğunda ikiz çocuklarıyla yola çıkan Juan Rodriguez, otomobilini çalıştığı yerin yakınına park ettikten sonra çocuklarını unuttu ve otomobilden inerek işe gitti. Yaklaşık 8 saat sonra otomobiline döndüğünde, 1 yaşında, ikiz olan Phoenix ve Mariza isimli çocuklarının nefes almadığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocukların nefes almadığını ve ağızlarında köpük olduğunu fark etti. Çocuklar, otomobilin içerisinde hayatını kaybetti.

New York polisi, yaptığı açıklamada, Juan Rodriguez’in, ‘kasten ihmal’ ve ‘cinayet’ ile suçlandığını duyurdu.

Uzmanlar, New York’ta hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğünü, ancak 16 derecenin bile otomobillerin içerisinde sıcaklığın hızla artması sebebiyle ölümcül olabileceğini belirtti.

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