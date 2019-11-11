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Apple Kredi Kartında "Cinsiyetçi" Soruşturması! Bankalardan Cevap Geldi!

Apple'ın çıkardığı kredi kartı AppleCard'ın kadınlara ve erkeklere sunduğu kredi kartı limitlerinde oldukça büyük fark var. Cinsiyete göre değişen bu limit farkı 20 kata kadar çıktı. New York Finansal Hizmetler Departmanı, Apple hakkında soruşturma açtı. Kredi kartı algoritmasını yapan bankadan ise yalanlama geldi.

Apple Kredi Kartında "Cinsiyetçi" Soruşturması! Bankalardan Cevap Geldi!

Apple'ın çıkardığı kredi kartı AppleCard'ın kadınlara ve erkeklere sunduğu kredi kartı limitlerinde oldukça büyük fark var. Cinsiyete göre değişen bu limit farkı 20 kata kadar çıktı. New York Finansal Hizmetler Departmanı, Apple hakkında soruşturma açtı. Kredi kartı algoritmasını yapan bankadan ise yalanlama geldi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 15:45
Apple Kredi Kartında "Cinsiyetçi" Soruşturması! Bankalardan Cevap Geldi!

Apple gibi büyük bir markaya yakışmayacak skandal yaşandı. Yeni olan kredi uygulamasında erkekler ve kadınlar arasında büyük limit farkı var. ABD'de büyük yankı bulan olay, cinsiyetçiliğin dibine vurdu.

New York Finansal Hizmetler Departmanı, teknoloji şirketi Apple’a kadın ve erkeklere farklı kredi kartı limitleri sunularak ”cinsiyetçilik” yaptığı iddiaları üzerine soruşturma açtı.

Anadolu Ajansı’nın Bloomberg’den aktardığı habere göre, New York Finansal Hizmetler Departmanı teknoloji devi Apple’ın kredi kartı hizmetleri için iş birliği yaptığı Goldman Sachs bankasının algoritmasının kredi sınırlarını belirlemede, kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı iddialarının ardından soruşturma başlattı.

20 KAT DAHA FAZLA LİMİT

Teknoloji girişimcisi David Heinemeier Hansson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Apple’ın kendisine eşinden 20 kat daha fazla kredi limiti verdiği paylaşımında bulundu.

Apple’ın kurucularından Steve Wozniak da benzer bir paylaşımda bulunarak kredi kartının limitinin, eşininkinden 10 kat fazla olduğunu iddia etti.

”Apple Card”ı ağustos ayında piyasaya süren Apple ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

BANKA: YAPMADIK, YAPMAYACAĞIZ

Business Insider’ın haberine göre; kredi kartı algoritmasına sahip Goldman Sachs’tan yapılan açıklamada ise cinsiyetçi öngörülere dayanarak kredi kartı limiti belirlendiği iddiaları kesin bir dille reddedildi. Bankadan yapılan açıklamada, “Cinsiyete göre karar vermedik, vermeyeceğiz” ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU

New York Finansal Hizmetler Departmanı, teknoloji şirketi Apple'a kadın ve erkeklere farklı kredi kartı limitleri sunularak ''cinsiyetçilik'' yaptığı iddiaları üzerine soruşturma açtı.

Bloomberg’ün haberine göre, New York Finansal Hizmetler Departmanı teknoloji devi Apple’ın kredi kartı hizmetleri için iş birliği yaptığı Goldman Sachs bankasının algoritmasının kredi sınırlarını belirlemede, kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı iddialarının ardından soruşturma başlattı.

Teknoloji girişimcisi David Heinemeier Hansson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Apple’ın kendisine eşinden 20 kat daha fazla kredi limiti verdiği paylaşımında bulundu.

Apple’ın kurucularından Steve Wozniak da benzer bir paylaşımda bulunarak kredi kartının limitinin, eşininkinden 10 kat fazla olduğunu iddia etti. ”Apple Card”ı ağustos ayında piyasaya süren Apple ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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apple kredi kartında cinsiyetçi soruşturması bankalardan cevap geldi
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