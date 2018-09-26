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AP, Türkiye'ye yardımı kesiyor!

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye için ayrılan 70 milyon euroluk destek fonunu iptal etmek için hazırlıklara başladı. Kararın gerekçesi, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi konularda yeterince ilerleme sağlayamaması olarak açıklandı.

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AP, Türkiye'ye yardımı kesiyor!

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye için ayrılan 70 milyon euroluk destek fonunu iptal etmek için hazırlıklara başladı. Kararın gerekçesi, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi konularda yeterince ilerleme sağlayamaması olarak açıklandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:47
AP, Türkiye'ye yardımı kesiyor!

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecine destek için yapılması planlanan 70 milyon euroluk yardımı iptal etmek için hazırlık sürecini başlattı.

Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi, bu karara gerekçe olarak Ankara'nın hukukun üstünlüğü ilkesi ve insan hakları konusunda ilerleme kaydedemesini gösterdi.

Komite'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye verilmesinden vazgeçilen 70 milyon euronun göç programlarına aktarılıp harcanacağı belirtildi.

AB'NİN YILLIK RAPORU ETKİLİ OLDU

Söz konusu meblağ 2017 yılının Kasım ayında, "hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konularında ölçülebilir ve yeterli bir ilerleme sağladığı takdirde teslim edilmek üzere” Türkiye için ayrılmıştı. Fakat Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından 18 Nisan 2018'de yayımlanan ve Türkiye'nin Birlik'ten "önemli ölçüde uzaklaştığı" sonucu paylaşılan yıllık raporun, bu kriterin karşılanmadığının belgesi olduğunu belirtti.

Rumen parlamenter Siegfried Muresan tarafından sunulan karar taslağı, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi'nde 1'e karşı 27 oyla kabul edildi. Dört üye ise çekimser kaldı.

Komite'de onaylanan taslağın Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak 3 Ekim 2018 tarihinde yapılması planlanan bu oylamanın daha çok formalite niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Kaynaklar; Mynet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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