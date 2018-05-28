Annesine Göre Pablo Picasso'nun Söylediği İlk Kelime Hangisidir? 60 Binlik Soru

ATV'de yayımlanan ve binlerce kişinin büyük bir heyecanla takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru, izleyicileri ekran başına kilitledi.

Ekranların en sevilen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İsterde Pablo Picassonun ilk sözü soruldu.

Bu sorunun sorulması üzerine vatandaşlar , internet üzerinde bu sorunun cevabını araştırmaya başladı.

Sorunun cevabı :

A) Boya

B) Kağıt

C) Kalem

D) Kırmızı

Cevap: Kalem

İlk söylediği kelime İspanyolca'da kalem anlamına gelen Lapiz kelimesinin son hecesini söylemiştir.

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