Ameliyata Girdi, Doktoru Tecavüz Etti!..

Rusya'da yaşamını sürdüren 35 yaşındaki moda tasarımcısı Erika Bykov, estetik ameliyatı olmak istedi. Estetik ameliyat için narkozun etkisindeyken doktoru tarafından tecavüze uğradı.

Dailymail’de yer alan habere göre Rus moda tasarımcısı Erika Bykova, göğüslerini büyütmek için estetik ameliyat olmasının ardından, hâlâ narkoz altındayken doktorunun tecavüzüne uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Anestezi uzmanı doktor Yury Chernikov ise cinsel ilişki olduğunu kabul etti, ancak Bykov’un ‘rızası’ olduğunu söyledi.

Rusya'da yaşayan 35 yaşındaki moda tasarımcısı Erika Bykov, estetik ameliyata girdi.

Girdiği estetik operasyonda genç kadının iddiasına göre anestezide baygın haldeyken ameliyatı yapan Rus doktor Yury Chernikov tarafından tecavüze uğradı. Mağdur kadın, anestezi sırasında çaresiz olduğunu ve uyuşturulduğu için çığlık atıp engel olamadığını ifade etti.

Tecavüzle suçlanan Dr. Yury Chernikov ise kadınla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etse de Erika'nın rızasıyla birliktelik yaşadıklarını söyledi.

Rusya'nın Samara şehrinde yaşanan korkunç olayda doktor Chernikov'un hazırlanan iddianame ile tecavüz ve cinsel şiddet suçundan altı yıla kadar hapsi isteniyor.

Yaşanan olaydan sonra bir televizyon kanalı programına katılan moda tasarımcısı Erika Bykov, doktorun durmasını istediğini fakat narkozun etkisinde olduğu için çığlık atamadığını söyledi.

Üstelik "Hayatımdaki ilk ameliyattı. Onu ameliyattan önce gördüm. Operasyon öncesi kontrollerimin sonuçları hakkında konuşmak için odama geldi." diye konuşan mağdur kadın, "Kocam ameliyata karşıydı. Zaten yeterince güzel olduğuma inanıyordu. " diye de ekledi.

O anda her şeyi anlayabildiğini, fakat göz kapaklarını ağır hissettiğini ve dolayısıyla gözlerini tam açamadığını söyleyen genç kadın, "Operasyon öncesi doktora güvenmiştim." şeklinde konuştu.

Erika isimli genç kadın, klinikten bırakıldığı gün karakola gidip doktor hakkında şikayetçi oldu ve İçişleri Bakanlığı'na dahi durumu bildirdi.

Genç Kadın, 'Bu iğrenç ayrıntıları paylaştığım için özür dilerim ama bunları aynı durumda olan ve kimseyle konuşamayan kadınlara yardım etmek için.' diye konuştu ve amacının kadınların kendini koruyabileceği bir topluluk yaratmak olduğunu dile getirdi.

Rus doktor ise suçunu kabul etmesinden sonra şöyle konuştu: "Açıkçası, beş dakika sonra yaptıklarımdan çok korktum. Çocuklarım ve torunlarım aklıma geldi. Karım beni asla affetmeyecek."

Olaydan sonra mağdur Erika'dan özür dilediğini söyleyen tecavüzcü doktor, "Her ne kadar ikimizin de gönüllü olduğunu biliyorsam bile affedilmem için yalvarıyorum, çaresiz bir durumda değildi” diye iddiada bulundu.

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