Almanya'da bir garip Erdoğan heykeli

Almanya'nın Wiesbaden şehrinde Bienale etkinliği bünyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir heykeli dikildi. Yaklaşık 3 metre boyundaki heykel kentin Platz der Deutschen Einheit isimli ünlü meydanındaki polis müdürlüğü binasının karşısındaki alana dikildi.

Dün akşam saatlerinde dikilen heykel şehirde yaşayan Türkler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Heykeli bir anda karşılarında bulan Türkler buna bir anlam veremedi. Bienale yetkilileri ise heykelin konuluş amacı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Wiesbaden Bienale bu yıl Bad News mottosu ile sergileniyor.

Bad News kötü haberler anlamı taşımasından dolayı bu heykelin dikilmesinden sonra Almanya ile Türkiye arasında yeni bir krizin kapıda olduğu yorumları yapılıyor.

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