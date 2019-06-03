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Almanya Onbinlerce Şoför Arıyor!

Almanya'da on binlerce kamyon şoförüne ihtiyaç olduğu açıklandı. Ülke nakliyat sektörü, kamyon şoförü açığını kapatmak için gözlerini kadınlara çevirdi.

Almanya Onbinlerce Şoför Arıyor!

Almanya'da on binlerce kamyon şoförüne ihtiyaç olduğu açıklandı. Ülke nakliyat sektörü, kamyon şoförü açığını kapatmak için gözlerini kadınlara çevirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:05
Almanya Onbinlerce Şoför Arıyor!

Almanya taşımacılık sektörü liderlerinin, kadınların da kamyon şoförlüğüne ilgi duyup yönelmelerini sağlamak için, daha büyük kamyon kabinleri ve içerisinde günlük ihtiyaçlara yönelik altyapı ile esnek çalışma saatleri uygulaması getirmek istediği belirtildi

Welt gazetesinde yer alan habere göre, ülkedeki kamyon şoförlerinin sadece yüzde 1,7'sini kadınlar oluşturuyor.

Almanya Federal Nakliye ve Lojistik Birliğinin tahminlerine göre ülkede, 45 bin ila 60 bin arasında kamyon şoförü açığı bulunuyor.

Kamyon şoförlüğünün, genç kuşaklar nezdinde meslek olarak cazibesini her geçen gün yitirdiği belirtilen haberde, ülkenin nakliyecilik sektöründe çöküşüne ramak kaldığı vurgulandı. 

Kamyon şoförü eksikliğinin sebep olduğu tedarik randevularında çok ciddi sıkıntıların yakında hissedileceği kaydedilen haberde, düşük maaş ve kötü çalışma koşullarının mesleğin gözden düşmesine neden olduğu belirtiliyor. 

Münih'te, 4 ila 7 Haziran arasında gerçekleşecek Nakliyatçılık ve Lojistik Fuarının ana teması; Kamyon Şoförü ve Kalifiye Eleman olarak hazırlandığı belirtildi. 

Her yıl, yaklaşık 30 bin kamyon şoförü emekliye ayrılıyor. Sektöre yeni gelenlerin sayısı ise ancak 15 bin civarlarında diyen Almanya Federal Nakliye ve Lojistik Birliği Sözcüsü Dirk Engelhardt, aradaki farkın kapatılması için mesleğin daha cazip hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. 

Dünya Bankasının 2017'de yaptığı bir araştırmaya göre, 10-15 yıl içinde şimdiki şoförlerin yüzde 40'ının emekliye ayrılacağı ;2030'lu yıllar Almanyasında, 150 bin kamyon şoförüne ihtiyaç olacağına dikkat çekilmişti. 

Nakliye piyasasının her geçen gün büyüdüğünü fakat sektör elemanlarının aynı oranda artmadığına dikkat çeken sözcü Engelhardt, açığın Doğu Avrupa'dan getirilen şoförlerle de kapatılmasının imkansız olacağını belirterek; mesleğin hem imajının hem de çalışma şartlarının düzeltilmesinin önemine dikkat çekti ve kadınların sektöre kazandırılması için özellikle kadınları hedef alan reklamların kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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almanya onbinlerce şoför arıyor
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Mrt 2 saat önce

Ülkende Alım yok başka ülkerin alımlarıyla mı avunuyordun

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