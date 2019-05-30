Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
87186
ALTIN
247.638
DOLAR
6.0234
STERLIN
7.6001
EURO
6.7080

Almanya istatistikleri yayınladı: Türkler yine zirvede...

Almanya Federal İstatistik Dairesi, vatandaşlık alan yabancılar listesinin en başını Türkler çektiği açıklandı. Almanya 2018 yılında 112 bin 340 kişinin Alman vatandaşlığına geçtiğini açıkladı.

Almanya istatistikleri yayınladı: Türkler yine zirvede...

Almanya Federal İstatistik Dairesi, vatandaşlık alan yabancılar listesinin en başını Türkler çektiği açıklandı. Almanya 2018 yılında 112 bin 340 kişinin Alman vatandaşlığına geçtiğini açıkladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:17
Almanya istatistikleri yayınladı: Türkler yine zirvede...

Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis), 2018'te vatandaşlık alan yabancılar arasında Türklerin birinci sırada olduğunu açıkladı.

Destatis’ten yapılan açıklamada, 2018’de 112 bin 340 yabancının Almanya vatandaşlığına geçtiği belirtildi.

Bunların arasında 16 bin 700 Türk vatandaşının bulunduğu kaydedildi. Böylece Almanya vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türkler bir
önceki yılda olduğu gibi yine birinci sırada yer aldı. Türklerde 2017’de bu rakam 14 bin 984’tü.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı açıklamada, vatandaşlık alanların Almanya’da ortalama ikamet sürelerinin 17 yıl olduğu ifade edildi. Almanya’da istisnai durumlar dışında vatandaş olabilmek için 8 yıl ikamet şartı aranıyor.

Türk vatandaşlarının çifte vatandaş olmalarına istisnai durumlar dışında izin verilmiyor.

Almanya’da en fazla vatandaşlığa geçiş yılı 1995 olmuş, o yıl 313 bin 606 yabancı vatandaşlık elde etmişti.

Vatandaşlığa geçiş sıralamasında Türkleri, Birleşik Krallık vatandaşları (6 bin 640), Polonyalılar (6 bin 220) ve Rumenler (4 bin 325) izledi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü

Son Güncelleme: 30.05.2019 00:19
Anahtar Kelimeler:
almanya istatistikleri yayınladı türkler yine zirvede
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Karısını Öldürdüğünü İtiraf Etti!
Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Karısını Öldürdüğünü İtiraf Etti!
Uçak düştü, ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Uçak düştü, ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Parti Lideri Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yerlere fırlattı!
Parti Lideri Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yerlere fırlattı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim