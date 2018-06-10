Almanya'da Cami Çıkışı Feci Olay: 5 Türk Ağır Yaralandı

Son dakika haberi Almanya'dan geldi. Edinilen son bilgilere göre Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde, bir sürücünün cami çıkışındaki vatandaşlara çarpması sonucu 5 Türk vatandaşı ağır şekilde yaralandı.

Alman basın kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde cami çıkışında yarı açık bir kamyonet, kaldırımda yürümekte olan 5 Türk vatandaşının üzerine daldı. Aracın türk vatandaşlaırn arasına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı din görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Helikopter ile hastaneye kaldırılan Türklerin tedavilerine deam edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nasıl olduğu konusunda net bilgi vermezken, kazanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.

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