Alman Vatandaşlığına Geçmede İlk Sıra Türkiye'de

Alman vatandaşlığına geçişte ilk sırada Türkiye yer aldı.

Federal İstatistik Dairesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında 112 bin 211 yabancının Alman vatandaşlığına geçtiği ve 2016'ya göre yüzde 1,7'lik artış gözlendiğine yer verildi.

Alman vatandaşlığına geçişte 14 bin 984 kişi ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı, ikinci sırada ise 7 bin 493 kişiyle İngilizlerin olduğu kaydedildi.

2015'te sadece 615 İngiliz'in Alman vatandaşlığına geçtiği ve 2016 yılında bu sayının yüzde 361'lik artışla 2 bin 865 olduğu bildirildi.

BREXİT'İN ETKİSİ

Son iki yılda Alman vatandaşlığına geçen İngiliz vatandaşlarının sayısının 10 bin 358 olduğuna işaret edilen açılamada, bunun, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararıyla bağlantılı bir gelişme olabileceği tahmininde bulunuldu.

Alman vatandaşlığına geçişte Türkleri ve İngilizleri, 6 bin 613 ile Polonyalılar, 4 bin 256 ile İtalyanlar, 4 bin 238 ile Rumenler ve 3 bin 909 ile Kosovalılar takip etti.

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