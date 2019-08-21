Alman Devinde Kriz! Araçlara Sensör Takıldığını İtiraf Etti

İngiltere'de bayiden satılan Mercedes'lere, aracın nerede olduğunu gösteren gizli sensörler yerleştirildiği ortaya çıkması büyük tartışma yarattı. Mercedes ise bu sensörlerin, bayilere taksit ödemeyenlerin yerini tespit için gerektiğinde aktive edildiğini açıkladı.

İngiliz Daily Mail gazetesine göre Alman otomobil şirketi Mercedes, satılan yeni ve ikinci el araçların nerede olduğunu tespit edebilmek için gizli sensörler yerleştirdiğini itiraf etti.

Ancak bu sensörlerin, araç takibi için değil, araç sahibinin Mercedes bayilerine taksitlerini ödememesi ve nerede olduğunun belirlenmesi gibi acil durumlarda aktive edildiğini belirtildi. Sadece İngiltere'de yılda 170 binden fazla araç satan Mercedes, dünya çapında ise 2.3 milyon araç üretiyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA