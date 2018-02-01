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Aldatan Sevgilisini Anestezi ile Bayıltıp Cinsel Organını Kesti

Kazakistan'da meydana gelen olayda bir kadın, başka bir kadının fotoğrafını kız kardeşine gönderen ve buna yorum yapan sevgilisini anestezi ile uyutup cinsel organını kesti.

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Aldatan Sevgilisini Anestezi ile Bayıltıp Cinsel Organını Kesti

Kazakistan'da meydana gelen olayda bir kadın, başka bir kadının fotoğrafını kız kardeşine gönderen ve buna yorum yapan sevgilisini anestezi ile uyutup cinsel organını kesti.

01 Şubat 2018 Perşembe 09:32
Aldatan Sevgilisini Anestezi ile Bayıltıp Cinsel Organını Kesti
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da skandal bir olay yaşandı.

Dış kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre Astana'da yaşanan olay şu  gelişti: 36 yaşındaki Nurzhanova isimli kadın, erkek arkadaşının başka bir kadının fotoğrafını kız kardeşine göndermesi üzerine çok sinirlendi. Haberde adı anılmayan adam, fotoğrafını gönderdiği kadının görünüşü hakkında bir de yorumda bulundu.

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre; güzellik salonunda çalışan kadın, başka bir kadının fotoğrafını kız kardeşine göndermesi ve buna yorum yapması üzerine sevgilisine lokal anestezi ilacı enjekte edip cinsel organını kesti.

Daha sonra ise Nurzhanova’nın sevgilisini hastaneye götürdüğü ve doktorların polise haber vermesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Hekimlerin kopan cinsel organı yerine dikmeye çalıştığı ancak hasarın tedavi edilemeyecek kadar ciddi olduğu ifade edildi.

Nurzhanov suçlu bulunursa 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası alabilir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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