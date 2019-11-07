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Albino çocuğun elini kestiler! Sebebi tüyler ürpertiyor

Afrika ülkesi Zambiya'da 7 yaşındaki albino bir kızın elinin gece yarısı kimliği bilinmeyen kişilerce kesildiği bildirildi. Afrika'daki bazı ülkelerde albino çocukların uzuvları büyü için kullanılıyor.

Albino çocuğun elini kestiler! Sebebi tüyler ürpertiyor

Afrika ülkesi Zambiya'da 7 yaşındaki albino bir kızın elinin gece yarısı kimliği bilinmeyen kişilerce kesildiği bildirildi. Afrika'daki bazı ülkelerde albino çocukların uzuvları büyü için kullanılıyor.

07 Kasım 2019 Perşembe 15:12
Albino çocuğun elini kestiler! Sebebi tüyler ürpertiyor

Afrika kıtasında bazı ülkelerde uzuvları kesilerek büyü için kullanılan albino çocukların gördüğü vahşetin son kurbanı, Zambiya’nın kuzeyindeki Kitwe şehrinde yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğu oldu.

Zambia Reports’un haberine göre, Bölge Polis Şefi Charity Katanga, kimliği bilinmeyen kişilerin, gece yarısı gizlice girdikleri bir evde kardeşiyle uyuyan 7 yaşındaki bir albino çocuğu evin dışına sürükleyip elini kestiğini söyledi.

Katanga, aile üyelerinin olayı fark eder etmez bağırmasıyla paniğe kapıp kaçan saldırganların arandığını ifade etti.

Genetik bir durum olan albinizmde, vücutta doğuştan melanin pigmentlerinin eksikliği deri, saç, tüy ve gözlerin beyaz olmasına yol açıyor.

Dünya genelindeki albino bireyler arasında en zor durumda olanların başında güneşin yakıcı sıcağıyla mücadele etmenin yanı sıra büyücüler tarafından öldürülme korkusu yaşayan Afrikalılar geliyor.

Albinolar, Afrika'nın bazı ülkelerinde zengin olmak, iyi bir kısmet bulmak ve sağlığa kavuşmak için öldürülüyor.

Bazı ülkelerde de albino ya da engelli çocukların kötü ruhlar tarafından kontrol edildiğine inanılıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak:Haber3

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