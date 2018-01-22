Afrin Operasyonu Hakkında ABD'den Yeni Açıklama

Amerika Birleşik Devletleri'nden Afrin operasyonu hakkında son dakika açıklaması geldi. ABD Dışişleri Rex Tillerson, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Afrin'e yönelik düzenlediği operasyondan dolayı endişeli olduklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere’nin Başkenti Londra’ya bir ziyaret düzenledi. Tillerson düzenlediği ziyarette Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzey bölgesinde bulunan Afirn'e yönelik yürüttüğü operasyondan dolayı endişe duyduklarını dile getiren Tillerson açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin vatandaşlarını terörist unsurlardan korumaya yönelik meşru haklarını tanıyor ve takdir ediyoruz”

En Aza İndirilmeli

ABD'nin Dışişleri bakanı Tillerson, ABD'nin her iki taraftan da sivil kayıpları en aza indirmesini istediğini ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kpsscafe.com.tr | Ankara