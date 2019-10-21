ABD'li uzman Michael Doran açık açık itiraf etti: YPG, PKK'dır biz bunu çok iyi biliyoruz!

ABD'li Michael Doran'nın konuşması şu şekilde:

"Burada odaklanmamaız gereken bu durumun nasıl sonuçlanmasını istediğimizdir. Buna nasıl çözüm getirmek istedğimiz hususu gibi... Şunu kabul etmek gerekir ki biz kuzeydoğu Suriye'de bu felaket durumun oluşmasına neden olduk çünkü PKK'yla ittifak ilişkisine girdik. YPG yani sahadaki Kürt güçleri aslında PKK. PKK bir terör örgütüdür ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleri listesindedir. Türkiye'yi Kürtler ve Türkler arasında bölmek istiyor. Biz PKK ile müttefiklik ilişkisi kurarak Türkiye'yle çatışma sürecine girmiş olduk.

KENDİMİZE YALAN SÖYLEDİK

Bu insani açıdan akıllıca değildi, stratejik açıdan ise hiç akıılıca değildi. Bu durumda stratejik açıdan önemli olan Türkiye'nin uluslararası yönelimidir. Türkler bize yıllarca PKK'nın kuzeydoğu Suriye'de özerk bir Kürt devletinin kurmasına imkan tanıyacak bir güç şemsiyesi sağlamamızdan rahatsızlık duyduklarını söylediler. Biz ise onlara sürekli olarak susun ve oturun dedik. Aralarına Arap, Ezizileri ve diğerlerini soktuk ama o örgütün güç merkezi her zaman PKK oldu. Şunu kabul etmemiz gerekir ki biz kendimize yalan söyledik.

AMERİKAN HALKI KANDIRILDI AMA TÜRKLER KANDIRILAMADI

Obama yönetimi bunun PKK'dan başkası olduğu şeklinde takdim etti ve böylelikle Amerika halkının kandırmada başarılı oldu ancak Türkleri kandıramadı. Onlar bize sürekli bunun ilişkilerimize zarar verdiğini söylediler ve biz onları görmezden gelmeyi tercih ettik. Ayrıca mevzu sadece Erdoğan değil, Türk halkının büyük bir çoğunluğu bu operasyonu destekliyor. Şu karışıklığa bakın, şunu kabul etmeliyiz ki biz bu karışlıklığın meydana gelmesinde çok büyük bir rol oynadık. Bu durumu geride bırakmak demek Ankara'yla dünyanın bu kısmını istikrarlı hale getirmek için yeniden iyi ve verimli ilişkiler kurmak demek.

TÜRKİYE SONSUZA DEK ORADA KALACAK

Tüklerle verimli bağlarımız olmazsa, ki bu büyük ölçüde bizim şartlarımız üzerinden değil onların şartlarıyla çalışmak demek oluyor. Herkes biliyor ki er ya da geç gideceğiz. Türkiye sonsuza dek orada olacak ve Türkler de bunu gayet iyi biliyor. İnsani kaygılarımız olabilir, onları kuvvetli şekilde savunabilir farklı görüşlere sahip olabiliriz, ancak bunu yaparken gerçek bir stratejik anlayış olmadan yaptığıız birçok geçici taktik kararını sonucu olarak ortaya çıkan bir çerçevede değil Türklerin istediği çerçevede olmalı."