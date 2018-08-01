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ABD'den Türkiye'ye Flaş Yaptırım Kararı!..

ABD Türkiye ile ilgili yaptırım kararı aldığını resmi kanallar yoluyla İç İşleri Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı'na bildirdi.

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ABD'den Türkiye'ye Flaş Yaptırım Kararı!..

ABD Türkiye ile ilgili yaptırım kararı aldığını resmi kanallar yoluyla İç İşleri Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı'na bildirdi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:26
ABD'den Türkiye'ye Flaş Yaptırım Kararı!..

ABD Türkiye ile ilgili yaptırım kararı aldığını resmi kanallar yoluyla İç İşleri Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı'na bildirdi.

ABD'den yapılan açıklama da Rahip Brunson ile ilgili yaptırım kararı alındığı açıklandı. ''Türkiye'de İç İşleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na yaptırım uygulanacaktır'' açıklaması yaptı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.08.2018 22:06
Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeBrunsonRahipPapaz
Yorumlar
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Murat KAYA 2 saat önce

Şerefsizler siz kime yaptırım kararı alıyorsunuz karşınızda türk var.

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q 2 saat önce

topunuz gelin

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hasim 1 saat önce

Trump sen once devlet tahvillerini kurtar yaptirimmis haysiyetsiz adiler...g3 ü mü aldritmayin elime alayinizi dwlik desik ederim

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Siyah 1 saat önce

Topunuz gelinn

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Yigit 1 saat önce

Kapatın incirliği olsun bitsin

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Gencay Çelik 1 saat önce

Dolar fırladı aq siz daha salak salak konuşuyosunuz. Sene sonu hepinizi görcem. Borç patlasın da götümüzde

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Dadaş 1 saat önce

Ulan amerika iti sen kim oluyorsun kendini ne halt zannediyorsun
Biz Türkler asırlar boyunca kimsenin ne boyunduruğu altına girdik ne de kimseye eyvAllah dedik .
Istediğini yap bizde sana münasip birşeyler yaparız emin ol.

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Mardinli4747 1 saat önce

Eğer bu papaz ev hapsinden alınıp direk tekhücreli hapishaneye atılmassa yazıklar olsun bize

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