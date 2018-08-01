ABD'den Türkiye'ye Flaş Yaptırım Kararı!..

ABD Türkiye ile ilgili yaptırım kararı aldığını resmi kanallar yoluyla İç İşleri Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı'na bildirdi.

ABD'den yapılan açıklama da Rahip Brunson ile ilgili yaptırım kararı alındığı açıklandı. ''Türkiye'de İç İşleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na yaptırım uygulanacaktır'' açıklaması yaptı.