ABD'den Türkiye'ye Flaş Yaptırım Kararı!..

ABD Türkiye ile ilgili yaptırım kararı aldığını resmi kanallar yoluyla İç İşleri Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı'na bildirdi.
ABD'den yapılan açıklama da Rahip Brunson ile ilgili yaptırım kararı alındığı açıklandı. ''Türkiye'de İç İşleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na yaptırım uygulanacaktır'' açıklaması yaptı.
Son Güncelleme: 01.08.2018 22:06
Şerefsizler siz kime yaptırım kararı alıyorsunuz karşınızda türk var.
topunuz gelin
Trump sen once devlet tahvillerini kurtar yaptirimmis haysiyetsiz adiler...g3 ü mü aldritmayin elime alayinizi dwlik desik ederim
Topunuz gelinn
Kapatın incirliği olsun bitsin
Dolar fırladı aq siz daha salak salak konuşuyosunuz. Sene sonu hepinizi görcem. Borç patlasın da götümüzde
Ulan amerika iti sen kim oluyorsun kendini ne halt zannediyorsun
Biz Türkler asırlar boyunca kimsenin ne boyunduruğu altına girdik ne de kimseye eyvAllah dedik .
Istediğini yap bizde sana münasip birşeyler yaparız emin ol.
Eğer bu papaz ev hapsinden alınıp direk tekhücreli hapishaneye atılmassa yazıklar olsun bize