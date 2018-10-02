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ABD’den Somali’de hava saldırısı: 9 ölü

AA- AFRICOM Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 9 örgüt üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

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ABD’den Somali’de hava saldırısı: 9 ölü

AA- AFRICOM Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 9 örgüt üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

02 Ekim 2018 Salı 18:08
ABD’den Somali’de hava saldırısı: 9 ölü

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali’nin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab‘a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırısında 9 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının Somali güçlerine saldırması sonrasında düzenlenen hava saldırısında 9 militanın öldürüldüğü ve 1 militanın da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının dün Kismayo şehrinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştirildiği vurgulanırken, “Bu saldırı sırasında hiçbir sivilin ölmediği veya yaralanmadığı değerlendirmesi yapıyoruz.” ifadesine yer verildi.

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Son Güncelleme: 02.10.2018 18:56
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