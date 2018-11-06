ABD'den Şok Hareket: Murat Karayılan'ın Başına 5 Milyon Dolar Ödül Koydu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), üç PKK yöneticisinin yakalanmasına yardımcı olanlara 'adalet için ödül programı' kapsamında para ödülü verileceğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 'adalet için ödül' programı çerçevesinde hain ve bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu.



Karar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmar'ın Ankara temasları sırasında alındı. Palmer'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği internet sitesinde yayınlanan açıklamada NATO müttefiki Türkiye ile terörle işbirliğine değer verildiği belirtilerek, 'PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım' ifadelerini kullandı.

Açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığının, söz konusu PKK'lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesinin onaylandığı bildirildi.

ABD'nin konuyla ilgili birimi şu paylaşımda bulundu:

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