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ABD'den kritik açıklama!..

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 'İdlib’e saldırı hali hazırdaki durumu daha tehlikeli hale getirir" ifadeleri kullanıldı.

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ABD'den kritik açıklama!..

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 'İdlib’e saldırı hali hazırdaki durumu daha tehlikeli hale getirir" ifadeleri kullanıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 20:10
ABD'den kritik açıklama!..

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 'İdlib’e saldırı hali hazırdaki durumu daha tehlikeli hale getirir" ifadeleri kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Pompeo, sosyal medya adresi üzerinden önemli bir İDLİB açıklaması yaptı. Moskova yönetimini eleştiren Pompeo, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'e yönelik Rus ve Suriye saldırısını savunuyor. Rusya ve Asad'a izin verilmemeli. ABD olarak, zaten tehlikeli olan bölgedeki çatışmayı tırmandırır" açıklaması yaptı.

Pompeo, "Evlerinden göçmek zorunda kalan 3 milyon Suriyeli zaten şu an İdlib'te ve bu saldırganlıktan dolayı büyük sıkıntı yaşıyorlar. Durum kötü, bütün dünya izliyor" dedi.

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Son Güncelleme: 31.08.2018 20:38
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abd den kritik açıklama
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