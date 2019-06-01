ABD'de tetikçi katliamı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Virginia Beach Polis Departmanınından atılan Tweet'te ateş açan kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Virginia Beach kenti yöneticisi Dave Hansen ise, yerel basına verdiği demeçte aktif bir tetikçi durumu olduğunu ve şüphelinin yakalanmadığını açıkladı. Bu arada adliye binası dahil devlet daireleri kompleksine giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Devlet dairelerinin dışında bir görgü tanığı tarafından kaydedilen videoda, koruyucu kıyafetler polisler dikkat çekti. Olay yerindeki bir muhabir, halkın kamu işleri, kamu hizmetleri, iletişim ve bilgi teknolojisi, trafik mühendisliği, şehir, okul hizmetleri ve posta odası gibi Planlama işlevlerini içeren kompleksinden çıkarıldığını bildirdi.

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