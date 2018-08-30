ABD'de skandal! Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın eski eşini kaçıran iki Türk yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü Chobani yoğurdun sahibi Türkk Hamdi Ulukaya'nın eski eşi Ayşe Giray'ı kaçıran iki Türk yakalandı. Zanlılar Murat Ekdi ve Mustafa Gençoğlanoğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin iş adamlarından olan Hamdi Ulukaya'nın eski eşi Ayşe Giray, 2 Türk tarafından Florida'nın West Palm şehrinde tehdit ve silah zoruyla kaçırıldı. Kaçarken yakalanan Murat Ekdi ve Mustafa Gençoğlanoğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Siirtli aşiret lideri Bedrettin Ekdi'nin ABD'ye kaçan 38 yaşındaki oğlu Murat Ekdi ülkede parasız kalıp maddi sıkıntıya düşünce West Palm Beach'te yaşayan Chobani'nin kurucusu ünlü iş adamı Hamdi Ulukaya'nın eski eşi 59 yaşındaki Ayşe Giray'ı arkadaşı 45 yaşındaki Mustafa Gençoğlanoğlu ile birlikte hazırladıkları plan dahilinde tehdit ve silah zoruyla kaçırdı. Giray'ın banka hesabından kendi hesaplarına 2.5 milyon doları zorla geçirmeye çalıştılar.

Geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saat 10.00 civarında West Palm Beach'te polis bankadan acil durum mesajı içeren bir mesaj aldı.

Ayşe Giray ve Mustafa Gençoğlanoğlu aslında 1 senedir tanışıyorlardı. İddiaya göre, olay günü Gençoğlanoğlu Giray'ın evinde boya-badana yapıyordu. Giray, Gençoğlanoğlu'ndan kendisini tren istasyonuna bırakmasını rica etti. Bu sırada Mustafa Gençoğlanoğlu kadına şok tabancasıyla 5-6 el ateş edip etkisiz hale getirdi. Ardından Giray'ı, suç ortağı Murat Ekdi ile önceden kiraladığı eve götürdü. Zanlılar kendine gelen Ayşe Giray'ın eline daha önce 3 kişinin vurulduğu olayda kullanılan tabancayı tutuşturarak tehdit etti. 4 milyon dolar ödememesi halinde polise şikayette bulunmakla korkutup tehdit etti..

4 milyon doları olmadığını söyleyen Giray, bankadaki 2.5 milyon doları hesaplarına aktarabileceğini söyleyince zanlılar kadınla birlikte bankaya doğru yola çıktı.

Banka gişesinde ölümle tehdit edildiğini belirten Ayşe Giray'ı banka yetkilileri derhal güvenli bir odaya aldı ve polise bildirdi.

Dışarıda bekleyen zanlılar kadının vezneden ayrıldığını görünce olay yerinden araçla kaçmaya çalıştı. İki zanlı yüksek hızla araba kullanırken polis tarafından gözaltına alındı. Arabadan olayda kullanılan şok tabancası, siyah eldiven ve maske çıktı.

Hamdi Ulukaya konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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