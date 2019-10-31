ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturulması başlatılmasını öngören tasarı, Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Tasarıya 232 kişi evet,196 kişi de hayır oyu verdi. Meclis'te 435 sandalyeden 234’ünü Demokratlar ellerinde bulunduruyor.

Trump'tan ilk tepki: ABD tarihindeki en büyük cadı avı

ABD Başkanı Donald Trump, karara ilişkin ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' yorumu yaptı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.



Trump, Zelenskiy'den 2020 Başkanlık seçimleri için Demokratların güçlü aday adaylarından olan Joe Biden'ın oğlunu soruşturmasını istemişti. Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, bir dönem Ukrayna'da bir enerji şirketinin yönetim kurulunda yer alıyordu. Konuyla ilgili azil soruşturmasını 'darbe' diye niteleyen Trump ise görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı" ifadelerini kullanmıştı.