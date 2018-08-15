abd savunma bakanlığından türkiye açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon komutanlarından Felix Gedney, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında son dönemde yaşanan yaptırım krizi nedeniyle diplomatik askeri ilişkileri olumsuz yönde etkilemediğini bildirdi.

Felix Gedney, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarının kendisine yöneltilen sorular üzerine Türkiye ve ABD ilişkilerine dair görüş bildirerek şu açıklamaları yaptı;

"Türkiye ve ABD arasında devam eden yaptırım krizi askeri olarak Türkiye ile ilişkilerinizi etkiledi mi? Adana'daki İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda bir değişiklik yapacaklarını gözlemliyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Felix Gedney, "Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz." cevabını verdi.

Türkiye'nin koalisyon içerisinde önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Felix Gedney, "Onlar (Türkiye) askeri koalisyona, askeri birlikle destek veren bir ülke ve kıymetli bir NATO müttefiki ve aynı zamanda önemli bir bölgesel müttefik. Stratejik seviyede yaşananlar var, fakat profesyonel ilişkimizde operasyonel ve taktiksel anlamda bir değişiklik görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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