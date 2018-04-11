ABD Rusya Geriliminde Son Durum: Trump Bir Tweet Daha Attı

Suriye'de geçekleşen kimyasal saldırının ardından "büyük bir karar vereceğini" açıklayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bugün attığı "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" şeklindeki tweet gerilimi iyice artırdı. Trump bu sert mesajından 40 dakika sonra bir tweet daha attı. İşte dünyanın yakından takip ettiği o gelişmeler..

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde onlarca can aldığı bildirilen kimyasal saldırının ardından 48 saat içinde "büyük bir karar" alacağını ve bu kararı uygulamaya koyacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya "Füze atarsan engelleriz" şeklinde cevap vermişti.

Trump bugün konu ile ilgili attığı ilk tweet'te şu ifadelere yer verdi: "Rusya Suriye'ye giden füzeleri vurup düşüreceğini söylemiş. Hazır ol Rusya, çünkü füzeler geliyor. Güzel, yeni ve akıllı füzeler. Gazla halkını öldürmekten zevk alan bir hayvanla (Beşar Esad) ortak olmamalısın"

40 DAKİKA SONRA İKİNCİ TWEET GELDİ

Trump 40 dakika sonra bir tweet daha atıp, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için bir neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanmayı durdurun" dedi.

SON GELİŞMELER ŞU ŞEKİLDE

15.50 : Trump'ın dünyayı sarsan sözlerinin ardından açıklama yayımlayan Pentagon, ilerideki olası askeri eylemlerle ilgili yorum yapılmayacağını belirtti.

15.35 : Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan Trump’ın silahsızlanma çağrısına yanıt geldi: "Muhteşem fikir, ABD’nin kimyasal silahlarıyla başlayalım!"

15.15 : Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan “ABD’nin düşüncesiz çıkışına şaşırmadık” açıklaması geldi. Şam, Washington’un kendilerini hedef almak için kurmaca ve yalana başvurduğunu ifade etti.

14.40 : Yeni bir tweet atan Trump, “Rusya’yla ilişkimiz, Soğuk Savaş da dahil olmak üzere tarihteki en kötü döneminde. Bunun için bir sebep yok. Rusya ekonomisi için bize ihtiyaç duyuyor. Bu çok kolay, bütün devletler bir araya gelip birlikte çalışmalı. Silah yarışını durduralım?” ifadelerini kullandı.

14.25 : Hemen cevap veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Akıllı füzeler yasal hükümetlere değil, teröristlere doğru uçmalı" ifadesini kullandı. Açıklamada, ABD'nin akıllı füzelerinin, kimyasal saldırı iddiası hakkındaki delilleri yok etmeyi hedefleyebileceği belirtildi.

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