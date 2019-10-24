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ABD mahkemesi: Halkbank ikinci duruşmaya da katılmazsa yaptırım uygulanabilir

ABD bölge mahkemesi hakimliği, 'İran yaptırımlarını ihlal etmek' suçlamasıyla yargılanan Halkbank'ın 'ikinci duruşmaya gelmemesi' halinde yaptırımla karşılaşabileceğini açıkladı.

ABD mahkemesi: Halkbank ikinci duruşmaya da katılmazsa yaptırım uygulanabilir

ABD bölge mahkemesi hakimliği, 'İran yaptırımlarını ihlal etmek' suçlamasıyla yargılanan Halkbank'ın 'ikinci duruşmaya gelmemesi' halinde yaptırımla karşılaşabileceğini açıkladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:59
ABD mahkemesi: Halkbank ikinci duruşmaya da katılmazsa yaptırım uygulanabilir

ABD'de 'İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal etmek' suçlamasıyla yargılanan Halkbank, 5 Kasım'da gerçekleşecek ikinci duruşmaya katılım göstermesi konusunda uyarıldı.

Manhattan federal mahkemesi savcıları, 16 Ekim'de Halbank'ı ABD’nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı.

Konuyla ilgili Halkbank tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, daha önce yapılan açıklamalarda bankanın iddia edilen ihlallerde yer almadığı ve ABD'de çalışanı bulunmadığı belirtilmişti ve konunun 'ABD Adalet Bakanlığı’nın yetki alanı dışında kaldığı' iddia edilmişti. 

ABD'li savcılar da, daha önce 22 Ekim'de duruşmaya çağırılan bankanın ABD'deki avukatının duruşmaya katılım göstermemesi üzerine Halkbank'ı 'firari' ilan etmişti. 

Bankanın ABD'li avukatı Andrew Hruska da, mahkemeye teslim ettiği beyanında Halkbank'ı temsil yetkisinin olmadığını ifade etmişti.

ABD Bölge mahkemesi hakimi Richard Berman da, konuyla ilgili olarak "Halkbank ikinci kez duruşmaya katılmazsa, kasıtlı olarak duruşmada yer almadığı gerekçesiyle aleyhinde yaptırım uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

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