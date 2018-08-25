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ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'deki gelişmelere dair bir açıklama yaptı. Ajanslardan Son dakika olarak geçen habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi bir kez daha vurmak için hazırlandığını açıkladı.

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ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'deki gelişmelere dair bir açıklama yaptı. Ajanslardan Son dakika olarak geçen habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi bir kez daha vurmak için hazırlandığını açıkladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:56
ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'deki gelişmelere dair bir açıklama yaptı. Ajanslardan Son dakika olarak geçen habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi bir kez daha vurmak için hazırlandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, olası bir operasyonun gündemde olduğu İdlib'deki militanların da sivillere kimyasal silahla saldırıp hükümeti suçlama hazırlığında olduğunu iddia ederek, özel bir İngiliz askeri şirketi olan Olive'in rehberliğinde ve önderliğinde, zehirli maddeleri kullanabilmek için eğitilen bir grup militanın da İdlib'e ulaşarak hazırlıklarına başladığını açıkladı.

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abd ingiltere fransa suriye yi vurmaya hazırlanıyor
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