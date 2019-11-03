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ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat daha arttı

ABD'de yaz saati uygulamasının sona ermesi sonrası Türkiye-ABD arasındaki saat farkı 3 Kasım itibarıyla 1 saat arttı.

ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat daha arttı

ABD'de yaz saati uygulamasının sona ermesi sonrası Türkiye-ABD arasındaki saat farkı 3 Kasım itibarıyla 1 saat arttı.

03 Kasım 2019 Pazar 10:51
ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat daha arttı

ABD’de 2007'den bu yana gün ışığından yararlanma saati mart ayının ikinci pazarında başlıyor ve kasım ayının ilk pazarında sona eriyor.

Doğu yakası zaman diliminde bulunan New York, New Jersey, Washington D.C, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleri ile Türkiye arasındaki 7 olan saat farkı 8 olacak.

Ülkenin merkez zaman diliminde bulunan Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis şehirleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da 8'den 9 saate çıkacak.

ABD'nin dağlık zaman diliminde bulunan Albuquerque, Denver, Salt Lake City kentleriyle Türkiye arasındaki saat farkı ise 9 yerine 10 olacak. Ülkenin pasifik zaman diliminde bulunan Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 10'dan 11'e çıkacak.

ABD'nin Alaska eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'den 12'ye çıkarken, Hawaii eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı da 13'ten 14'e yükselecek.

Hawaii, Amerikan Samoası, Guam, Porto Riko, ABD Virgin Adaları ve Arizona’nın birçok bölümü gün ışığından yararlanma saati uygulamasından yararlanmayacak. Söz konusu yeni saat uygulaması, ABD'de 8 Mart 2020 Pazar günü yaz saati uygulaması başlayana kadar devam edecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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